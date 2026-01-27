Gustavo Canales es sinónimo de gol en el fútbol chileno. Pese a colgar los botines hace rato, el jugador es recordado por sus grandes campañas en emblemáticos equipos del país.

Si bien debutó en Chile con Deportes La Serena, sus mejores campañas fueron en U de Chile y Unión Española. En ambos equipos fue campeón y repartió un arsenal de goles.

Durante el programa Te lo Cedo, de Zapping, el Mágico se confesó sobre su carrera y también respondió abiertamente sobre sus dos amores en el fútbol chileno. Ahí tuvo emotivos dichos hacia azules e hispanos.

Gustavo Canales y sus dos amores en Chile

A la hora de ser consultado directamente por U de Chile y Unión Española, Gustavo Canales tuvo palabras de elogios para ambos. Con total sinceridad, el Magico enumeró sus hazañas en uno y otro equipo.

Canales y su etapa como DT. /Photosport

“Unión y la U, son los dos clubes con los que yo más me identifiqué. Tengo un cariño especial por uno y un cariño especial por el otro. Son dos amores para siempre. El cariño que siento por los dos clubes va a seguir por siempre”, lanzó.

Sin jugársela al final por uno sobre otro, el Mágico confesó que “me vinculé a Unión de una manera muy sentimental en una de las etapas difíciles que también pasé en mi vida, que también estaba ahí, que el club me dio mucho soporte”.

Canales y su última etapa en la U /Photosport

“Después la U fue el máster. O sea, jugar en un club como la U con tanta gente, con la suerte de haber conseguido títulos grandes e importantes también, hacen que uno viva en dos nubes distintas, pero lo disfruto totalmente”, cerró.

