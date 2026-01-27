Este viernes comienza la primera fecha de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Universidad de Chile vs. Audax italiano.

El Campeonato Nacional tendrá a Coquimbo Unido defendiendo el título y contará con dos caras nuevas desde el ascenso: Deportes Concepción y Universidad de Concepción, ambos representantes del Biobío.

En la vereda opuesta, Deportes Iquique y Unión Española perdieron la categoría y afrontarán esta temporada el desafío de la Primera B. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 1 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 30 DE ENERO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

SÁBADO 31 DE ENERO

Deportes Limache vs. Colo Colo – 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa.

– 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa. Cobresal vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.

DOMINGO 1 DE FEBRERO

Deportes Concepción vs. O’Higgins – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.

– 12:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.

– 18:00 horas, en el Estadio La Portada. Palestino vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

LUNES 2 DE FEBRERO