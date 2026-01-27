Este viernes comienza la primera fecha de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Universidad de Chile vs. Audax italiano.
El Campeonato Nacional tendrá a Coquimbo Unido defendiendo el título y contará con dos caras nuevas desde el ascenso: Deportes Concepción y Universidad de Concepción, ambos representantes del Biobío.
En la vereda opuesta, Deportes Iquique y Unión Española perdieron la categoría y afrontarán esta temporada el desafío de la Primera B. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.
Programación Fecha 1 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 30 DE ENERO
- Universidad de Chile vs. Audax Italiano – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
SÁBADO 31 DE ENERO
- Deportes Limache vs. Colo Colo – 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa.
- Cobresal vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.
- Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.
DOMINGO 1 DE FEBRERO
- Deportes Concepción vs. O’Higgins – 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción.
- Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.
- Palestino vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
LUNES 2 DE FEBRERO
- Everton vs. Unión La Calera – 20:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.