¿La suerte del campeón? Novak Djokovic (4°) estaba perdiendo claramente ante Lorenzo Musetti (5°) por los cuartos de final del Abierto de Australia, pero igual clasificó por una dura lesión del italiano en el tercer set.
Lolo estaba manejando el partido a placer y estaba con una ventaja de 6-4 y 6-3 en el cemento de Melbourne, sin embargo, sintió molestias, estaba 1-3 abajo en el tercero y no tuvo otro remedio más que retirarse. Nole ganó cuando iba perdiendo.
“Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí porque estaba jugando realmente, realmente bien. El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, explicó Musetti tras el partido.
La pena de Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti no se quedó ahí, porque agregó que no tiene palabras para definir lo que siente, ya que estaba muy cerca de eliminar a Novak Djokovic del Abierto de Australia.
“Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí“.
La lesión que le impidió terminar el partido a Lorenzo Musetti. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
“No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado. Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado. Es realmente doloroso”, cerró Musetti.
Ahora, Novak Djokovic sigue en el Australian Open y se medirá en semifinales con Jannik Sinner (2°), quien venció al estadounidense Ben Shelton (7°) por 6-3, 6-4 y 6-4.
