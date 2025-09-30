Más de 350 mil visualizaciones: perdió final contra Alejandro Tabilo y ahora es “abucheado” por feo comentario

El mes de septiembre será difícil de olvidar para el italiano Lorenzo Musetti. El tenista perdió la final del ATP 250 de Chengdú ante Alejandro Tabilo y extendió su mala racha ya que desde el 2022 no gana un título.

El número nueve del mundo acumula cinco finales perdidas, por lo que decidió buscar revancha de inmediato en el China Open que se disputa en Beijing. Lo que comenzó de forma alentadora ya que superó las primeras rondas sin mayores complicaciones.

Pero los problemas para Musetti se generaron fuera de la cancha. Lo que desató la molestia de los hinchas locales por un comentario que fue catalogado hasta de racista.

“¡Esos malditos chinos…! ¡No paran de toser!”, acusó en pleno court central. Momento que de inmediato desató el repudio ya que se le relacionó con una acusación entorno al Covid 19. Por lo que tuvo que salir a pedir disculpas al instante. Incluso tras ganar, escribió la palabra “Sorry” asumiendo su error.

El polémico momento de Lorenzo Musetti

“Lo siento mucho, acá me siento como en casa. Mis palabras se dirigieron únicamente a unas pocas personas de la multitud que tosían repetidamente. Nunca, en ningún caso, fueron dirigidas al pueblo chino”, confesó luego el italiano.

El tema es que sus palabras no fueron suficiente para calmar las aguas y eso quedó en evidencia tras caer por 4-6, 6-3 y 3-0 ante el estadounidense Learner Tien. Es que una nueva lesión lo sacó del torneo y todos imaginaron que se retiraría entre aplausos del público.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En el registro viralizado en X, se aprecia como el jugador abandona la cancha bajo una oleada de abucheos y pifias. Incluso desafío a uno de los espectadores pero decidió retirarse camarines para evitar polémicas. El video de inmediato se popularizó en redes sociales y superó las 350 mil visualizaciones. Lo que acrecienta la crisis del italiano tras su derrota ante el chileno Tabilo.