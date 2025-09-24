Más de 32 mil visualizaciones: Perdió su quinta final ante Alejandro Tabilo y dejó potente mensaje

Alejandro Tabilo se consagró como el nuevo monarca del ATP 250 de Chengdú. El tenista chileno superó al italiano Lorenzo Musetti por 6-3, 2-6 y 7-6(5). Por lo que la raqueta nacional alcanzó su tercer título en su carrera.

Sin embargo, este triunfo profundizó la crisis de su rival italiano y que es número nueve del ranking ATP. Es que pese a su posición en el listado mundial, el tenista nacido en Carrara acumula una racha más que preocupante en finales.

ver también Mientras Marcelo Ríos ganó US$9 millones, actualizan cifra que acumula Alejandro Tabilo en el circuito ATP

Musetti tras la derrota ante Tabilo ya suma cinco definiciones perdidas. Incluso ante el chileno tuvo dos match point en el tie break y los desaprovechó. Lo que profundiza su mal momento en momentos importantes.

El registro incluso detalla que en 2022 fue su último título en el Abierto de Napoles. Por lo que llamó la atención el profundo análisis que realizó tras la derrota en China.

¿Qué dijo Lorenzo Musetti?

En conferencia de prensa, tras la derrota del ATP 250 de Chengdú, Lorenzo Musetti decidió dejar un importante mensaje.

“Fue una noche difícil para mí, jugamos un partido muy intenso, luchamos hasta el último punto. Pero al final sólo hay un ganador”, lamentó el italiano. “Es solo cuestión de tiempo antes de que gane otro torneo”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

ver también El día que Alejandro Tabilo reveló quién es su ídolo en el tenis chileno: “Quería ser como él…”

Posteriormente decidió dejar una última declaración en su Instagram. Es que tras los comentarios mala leche, respondió fuerte y claro, y para evitar las burlas hasta bloqueó los comentarios.

“No estás DERROTADO cuando pierdes. Eres derrotado cuando RENUNCIAS”, enfatizó. Publicación que sumó más de 32 mil me gusta en la plataforma en solo minutos.