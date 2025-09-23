¡MARAVILLOSO! Alejandro Tabilo le gana la final a Musetti y es el campeón del ATP de Chengdú

Partidazo. Alejandro Tabilo (112°) jugó a gran nivel, tal como lo hizo toda la semana en el ATP 250 de Chengdú, China, y le ganó en la final al italiano Lorenzo Musetti (9°).

El chileno, que llegó al partido decisivo desde las clasificaciones, demostró que tiene nivel para pelear ante los mejores del mundo y le hizo un gran partido al Top Ten.

Tabilo dejó atrás los malos momentos de la temporada 2025 y ganó tras un apretado 6-3, 2-6 y 7-6 (5), en el cemento asiático.

Triunfazo de Tabilo

El primer set fue donde el chileno mostró su mejor versión, porque estuvo sólido con su servicio, no le quebraron nunca y aprovechó la única opción de break que tuvo para sorprender al europeo y ganar la manga en 47 minutos.

En la segunda despertó Musetti, ya que manejó las acciones en el cemento asiático y con su solidez desde el fondo de la cancha le rompió dos veces el saque al zurdo, para así mandar todo al set decisivo.

Lorenzo Musetti es el número 9 del mundo. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

El último set fue el más parejo de todos, ya que recién se definió recién en el tie break, donde Tabilo ganó los puntos claves y se impuso por 7-5, para así quedarse con el título.

Ahora el chileno se desplazará a Japón para ser parte del ATP de Tokio, donde se medirá con un enemigo del deporte chileno, el belga Zizou Bergs, quien resultó impune tras agredir a Cristian Garin en la Copa Davis.