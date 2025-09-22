Dulce venganza: Tabilo va contra el tenista más odiado por Chile y después lo espera Alcaraz

Alejandro Tabilo (112°) vive un momento de gloria en Asia y en el ATP 250 de Chengdú batió a otro favorito para meterse en la final del torneo: Brandon Nakashima (33°).

Por eso, el zurdo cambió las críticas por no ir a Copa Davis en loas por su nivel, escalando por ahora al lugar 84° del ATP y de ganar la final en China podría seguir subiendo.

Con ese panorama, Jano incluso ya fue sorteado para el siguiente torneo que inicia este miércoles. Ahí, el ATP 500 de Tokio está cargado de figuras del tour, donde el Jano quedó emparejado con el jugador más odiado por Chile tras la Copa Davis de febrero pasado.

Tabilo y la esperada revancha de Copa Davis tras la agresión

Corría febrero de este año y cuando se jugaba el punto definitivo, Zizou Bergs agredió a Cristian Garin con un evidente tackle que dejó la grande en Copa Davis, terminando con triunfo de Bélgica en aquel entonces.

Tweet placeholder

Y tal como la vida, el deporte también da revanchas y apenas termine el ATP de Chengdú, comenzará el ATP de Tokio. Ahí, Alejandro Tabilo fue emparejado en el debut con Zizou Bergs (45°), donde espera cobrar venganza.

Y si el Jano está en racha, los más optimistas ya miran de reojo la segunda ronda del duro torneo japonés. Precisamente, ahí asoma el número uno del mundo en caso que Tabilo le gane al belga.

Carlos Alcaraz (1°) sería el rival del chileno en segunda ronda, siempre cuando el español le gane al argentino Sebastián Báez (41°) y el Jano se cobre revancha de Zizou Bergs en el debut del ATP de Tokio.

