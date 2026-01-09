Los hinchas de Colo Colo todavía lamentan la partida del defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien dejó el cuadro albo a principio de 2025 para probar suerte en Inter de Miami, donde salió campeón.

La partida del Peluca se sintió mucho en el estadio Monumental, porque el Cacique tuvo muchos problemas defensivos la temporada pasada y busca nuevos marcadores centrales.

A Colo Colo ya llegó el uruguayo Joaquín Sosa, pero no es el único charrúa que quiere el Popular, que ya tiene avanzadas conversaciones con el férreo jugador de Peñarol Javier Méndez.

Llenan de elogios a Javier Méndez, defensor que se acerca a Colo Colo

Para conocer más características de Javier Méndez en RedGol nos pusimos en contacto con el periodista uruguayo Alberto Kesman, quien conoce de sobra al defensor.

“Es un muchacho de mucha personalidad, un líder, tiene liderazgo, carácter, un zaguero típico del fútbol uruguayo. Fue campeón en el año 2024 y vicecampeón en este año con el Manya. Fue titular indiscutido todo el año. El último partido no lo jugó porque estaba suspendido”, dijo sobre el jugador de 31 años.

Javier Méndez se acerca a Colo Colo. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

“Es un jugador que fue titular durante todo el campeonato y que tuvo un rendimiento parejo para arriba. Ha tenido partidos más complicados, pero es un jugador de muy fuerte carácter. Yo creo que en el fútbol chileno, por la idiosincrasia que hay dentro de lo que es el campeonato local, me parece a mí, puede andar muy bien“, agregó.

Para cerrar, Kesman insistió que “repito, lo que más tiene es carácter, o sea, tiene una muy buena marca, puede jugar de zaguero, puede dar una mano de volante. También ha jugado de volante. Él empezó como mediocampista y terminó como zaguero en Peñarol y se quedó con el puesto. Pero fundamentalmente lo que tiene es un carácter de líder, un liderazgo importante que para cualquier equipo, por lo pronto uruguayo, es muy importante siempre”.