Se abre el debate en Colo Colo: ¿quién será capitán si Arturo Vidal no es titular?

La capitanía de Colo Colo vuelve a ser tema de debate si Arturo Vidal no es titular. Gonzalo Fouillioux pide a Claudio Aquino.

Por Sebastián Amar

Arturo Vidal podría no ser titular por lo que Colo Colo no tendría capitán
Colo Colo parte el 2026 entre reestructuraciones, dudas futbolísticas y un tema que siempre es de interés: la designación del nuevo capitán del equipo si Arturo Vidal no parte como titular en el Monumental.

Si bien el King es una voz de mando en el camarín por toda la experiencia que tiene en su carrera, para Ortiz no es titular indiscutido. Y en ese contexto, puede quedar un vacío importante en el liderazgo.

Vicente Pizarro fue capitán al final de la temporada pasada, pero el jugador fue vendido a Rosario Central, dejando la vacante en su puesto.

Asimismo, otro histórico del plantel como Esteban Pavez ha pasado por momentos de completa incertidumbre, incluso quedando fuera de citaciones y con su rol cada vez más reducido.

Opciones que suenan para tener la jineta

Frente a eso, en Todos Somos Técnicos de TNT Sports levantaron varias alternativas para asumir la capitanía en ausencia de Vidal como titular. Entre los nombres que más sonaron están jugadores con más arraigo en el plantel, experiencia y discurso dentro del camarín.

Claudio Aquino fue la opción que el periodista Gonzalo Fouillioux decidió plantear en este caso. “El capitán tiene que ser el jugador que sea el sostén del equipo, ya que no hay un líder que destaque”, destacó el panelista.

Otras opciones que aparecen son Fernando De Paul, Tomás Alarcón y Javier Correa. No hay mucho más donde echar mano en el plantel Popular, signo de ausencia de líderes.

Mientras se siguen analizando opciones, la incógnita del liderazgo albo si Vidal no está desde el minuto uno se transformó en el nuevo debate del Monumental de cara a un 2026.

