Colo Colo sigue trabajando para completar su plantel en el mercado de fichajes. Como tarea más urgente, los albos buscan un reemplazante para Alan Saldivia, quien partirá a Vasco da Gama.

Varios nombres componen la lista de candidatos para la defensa alba. En las últimas horas, se habló de que la opción de Oscar Salomón crecía, pero su llegada no estaría dentro del presupuesto del club.

Ahora, el nombre que toma la delantera para ser el tercer fichaje del Cacique es Javier Méndez, defensa central de 31 años que milita en Peñarol y que registra pasos por Brasil, Colombia y Argentina.

El periodista Rodrigo Gómez confirmó que Blanco y Negro ya está negociando con el jugador. “La gran exigencia del central uruguayo es firmar un contrato por dos años, con posibilidad de extensión“, dijo el reportero.

Mercado de fichajes: Colo Colo sigue buscando refuerzos

Además de un central, Colo Colo sigue buscando un delantero y posiblemente un arquero. El directorio de Blanco y Negro se vuelve a reunir este lunes 12 de enero, y podría haber un anuncio respecto a estos puestos.

Por otra parte, el mediocampo ya está cerrado, porque Aníbal Mosa confirmó que no saldrán al mercado y que el reemplazante de Vicente Pizarro, quien partió a Rosario Central, saldrá del mismo plantel.