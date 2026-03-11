Fue seleccionado nacional, jugó en Argentina y ahora sorprende en la Primera B

El mercado de fichajes sigue abierto en la Primera B, y los clubes aprovechan hasta el último segundo para buscar las últimas contrataciones del 2026.

Así lo confirmó Antofagasta que en tres fechas disputadas solo acumula tres unidades. Por lo que se ubica en el puesto 11° de la tabla general.

Las últimas caídas ante Puerto Montt y Unión San Felipe, obligaron a la dirigencia a buscar nuevos nombres para Luis Marcoleta.

Es así como este miércoles se confirmó la llegada del experimentado lateral parka rearmar la defensa. “Presentamos oficialmente la incorporación de Alex Ibacache como nuevo refuerzo del plantel profesional”, enfatizaron.

Ibacache cuenta con pasos por la selección chilena con participación en Sudamericanos, Preolímpicos y hasta en la adulta. Además militó en Cobreloa, Everton, Curicó y tuvo experiencias en el extranjero en San Lorenzo y Belgrano. Justamente en el cuadro pirata quedó libre y esto permitió su arribó a los Pumas.

¿Cuándo juega Antofagasta?

Ahora el elenco de Luis Marcoleta buscará su segundo triunfo está temporada el próximo domingo 15 de marzo. Antofagasta recibe a Unión Española en el Estadio Calvo y Bascuñán a las 12:00 horas. Tras ello, el 27/3 será visitante ante Santiago Wanderers y cierra el mes el 29/3 de local ante Deportes Iquique.

