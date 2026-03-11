Tras seis fechas disputadas y discretos resultados que alejan a los azules de punta de la tabla de posiciones, Francisco Meneghini dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile, convirtiéndose en uno de los procesos más cortos de la saga universitaria.

Ante esto, en el programa Pauta de Juego los panelistas analizaron lo que se viene para la U que ya está en búsqueda de un nuevo entrenador, y advirtieron que encontrar a un reemplazante no será una tarea sencilla.

El complejo panorama que se le viene a U de Chile

En el espacio, Coke Hevia señaló que, tras la decisión de fichar a Paqui como nuevo DT, ahora ya no pueden permitirse volver a apostar y deberán irse a la segura con el próximo entrenador.

“Tu trajiste una apuesta, porque la única vez que Paqui tuvo más de un 50% de redimiendo fue con O’Higgins, 0 títulos. ‘Bueno, pero por su estilo creo que puede ser una apuesta. Bueno, apostemos, no creo que sea tan grave'”.

La U comienza la búsqueda para el reemplazante de Meneghini

“No salió la apuesta y ahora sonaste, porque ahora tienes que ir a la segura. Es la parte económica”, comentó el comunicador en el espacio.

A lo que Nicolás Peric agrega: “Ahora tienes que buscar un nombre caro, porque te diste cuenta que tienes que buscar a alguien que hable un poquito más alto en el vestuario”.

En la misma línea, Fernando Tapia añade: “Es otro elemento que de repente no aparece mucho, pero para entrenar un equipo grande es necesario un carácter, creo que en eso quedó al debe y es parte de su aprendizaje que con los años va a poder conseguir”.

Hevia señala que los azules tendrán que pensar muy bien su nueva estrategia. “O te gastas buenas lucas y le ofreces un año y 9 meses de contrato o le ofreces la gran Católica, un año y 9 meses, con cláusula baja para que te puedas ir y así optar a algo mejor”.

