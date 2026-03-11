“Viajó a Estados Unidos…”: La “U” de Concepción explica salida de Juan Cruz Real

Universidad de Concepción sufrió un duro revés tras el finalizar la fecha 6 de la Liga de Primera. El “Campanil” igualó ante la U de Chile y provocó la salida de Francisco Meneghini. Pero también sufrió la partida de su adiestrador.

Esto debido a que Juan Cruz Real tuvo problemas para retornar al país tras su viaje a Estados Unidos. Lo que impidió su presencia ante Everton y justamente el Romántico Viajero.

Por lo que se decidió finiquitar su proceso al mando de la “U” de Conce. Lo que confirmó el presidente de la institución Agustín Lorenzetti.

“Él tuvo una situación en el viaje, en su documentación, pero como ha cambiado la administración en Estados Unidos, lo que se podía hacer de forma remota pasó a tener otras complicaciones”, adelantó el dirigente a Deportemania de Radio Femenina.

“Intentamos darle una solución, el cuerpo técnico es super profesional, todos estaban al tanto. Pero con la última visita en Estados Unidos le dijeron que se tenía que quedar más que el tiempo que se puede tener. Él me dijo que busquemos un punto para poner fin a la relación”, complementó.

¿Qué pasó con Juan Cruz Real?

Tras ello, Lorenzetti detalló que el propio Juan Cruz Real al verse complicado por su situación decidió dar un paso al costado de inmediato. En especial porque se complicó la situación de su familia con su impasse.

Facundo Gareca será el encargado de dirigir a la “U” de Conce ante Palestino

“Fue un tema de la documentación (Green Card). Él tiene una experiencia en su carrera y se ha establecido en Estados Unidos. Acá es donde juegan otras situaciones que tocan otro tipo de fibras. La familia podía perder cuestiones y que prefirieron no perder”, sentenció.

Ahora Lorenzetti reconoció que se busca nuevo cuerpo técnico. De momento Facundo Gareca liderará al equipo frente a Palestino este domingo.

“El fin de semana va a dirigir otra vez el señor Gareca. Nosotros estamos abierto a la opción que sigan. Me han ofrecido 100 mil técnicos. Hoy tenemos un auto funcionando que pinchó una rueda. Tenemos que sacar adelante el partido del sábado, y encontrar la mejor solución”, sentenció.

En resumen:

El presidente Agustín Lorenzetti confirmó el fin de la relación contractual con Juan Cruz Real .

confirmó el fin de la relación contractual con . Problemas con la documentación ( Green Card ) en Estados Unidos impidieron el retorno de Juan Cruz Real.

) en Estados Unidos impidieron el retorno de Juan Cruz Real. Facundo Gareca liderará interinamente al equipo en el partido de este domingo frente a Palestino.

