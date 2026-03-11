Este miércoles se realizo el cambio de mando en Chile y José Antonio Kast asumió oficialmente como el nuevo Presidente de la República. Más allá de la política, una de las preguntas que muchos se hacen tras su llegada a La Moneda tiene relación con el fútbol: ¿De qué equipo es hincha?

El nuevo Mandatario nunca ha escondido su pasión por el fútbol chileno. En distintas ocasiones ha reconocido su cercanía con Universidad Católica, club que comenzó a seguir desde joven.

“Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, comentó Kast sin esconder su fanatismo por la franja.

El vínculo con la franja también quedó reflejado cuando ganó las elecciones presidenciales en 2025. En ese momento, el propio club cruzado lo felicitó públicamente en redes sociales, destacando que el nuevo mandatario es hincha de la institución.

José Antonio Kast es hincha de Universidad Católica hace muchos años

La UC sigue con presencia en La Moneda

Con la llegada de Kast al poder, Universidad Católica vuelve a tener un hincha en el sillón presidencial. El fútbol chileno no ha estado ajeno a la política, y varios mandatarios han mostrado su afinidad por distintos clubes.

De hecho, el expresidente Gabriel Boric también se ha manifestado públicamente su simpatía por el conjunto cruzado. Esto mantiene a la UC como uno de los clubes con más presencia entre lo mandatarios del país.

Así, mientras comienza una nueva etapa política en Chile con Kast al mando del país en el fútbol también hay un dato que llama la atención: el nuevo Presidente es hincha reconocido de Universidad Católica.

