Rangers de Talca atraviesa un complejo momento en el ascenso de la Primera B de Chile, tras un difícil inicio de temporada. Con la mirada puesta en revertir la situación, el equipo dirigido por Erwin Durán anunció la incorporación de un experimentado jugador para reforzar el plantel.

Todo ocurrió luego de la compleja lesión de Carlos Labrín que lo mantendrá fuera de las canchas durante algunos meses, por lo que rápidamente el elenco talquino se puso en búsqueda de un refuerzo.

Con pasado en Deportes Concepción, Cobresal y Coquimbo Unido, Sebastián Silva ya fue presentado a través de las redes sociales.

“Nos llena de alegría anunciar que el defensa central Sebastián Silva, proveniente de Deportes Concepción, elenco con el que consiguió el ascenso a Primera División, se convierte en nuevo refuerzo de Rangers para la temporada 2026″.

Sebastián Silva llega a Rangers

En un registro publicado en las redes del equipo, Silva habló de su fichaje. “Feliz de poder estar acá, me han recibido de la mejor forma así que vengo a aportar mi granito de arena. Soy un jugador que me comprometo por la camiseta y voy a tratar de mojarla en cada partido que me toque”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡La B se refuerza! Histórico anuncia a nuevo jugador: “Suma carácter y una zurda aplicada”

También añade que llega en un buen momento físico. “Vengo 10 puntos, en lo deportivo no me tocó participar mucho desde el club que vengo, pero vengo con la ilusión, vengo activo y con muchas energías positivas”.

El complejo momento de Rangers

El equipo talquino a tenido un duro inicio de temporada donde no ha podido despegar y suma solamente un empate y dos derrotas en 3 encuentros, pensionándose así en el penúltimo puesto de la tabla con tan solo un punto.

Mauricio Segovia, gerente técnico del club, se refirió al presente de la escuadra en conversación con el medio Primera B Chile. “Nosotros tenemos que sentarnos a conversar con el técnico. Lamentablemente, hemos tenido un arranque no de los mejores, pero todos tenemos que hacernos responsables del momento que estamos viviendo”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: