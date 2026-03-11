La selección chilena cuenta las horas para regresar a la cancha. Claro que quien no volverá con ella será Marcelino Núñez, baja que lamenta y mucho Nicolás Córdova.

La Roja vuelve al terreno de juego durante este mes de marzo, para la disputa de dos encuentros amistosos. En un escenario todavía con la incertidumbre de quién será de forma definitiva el nuevo entrenador, son varios los jugadores que luchan por un lugar.

La lesión de Marcelino Núñez

A la espera que llegue el próximo técnico, Nicolás Córdova sigue con el buzo y haciendo la pega de seleccionador. Chile enfrentará en las siguientes semanas a Cabo Verde y Nueva Zelanda, por lo que más temprano que tarde se debería conocer a los jugadores que dirán presente.

Claro que uno que no estará disponible para estos duelos será Marcelino Núñez. El jugador de Ipswich Town sufrió una lesión que no le permitirá unirse a los trabajos de La Roja. Así lo indicó su propio entrenador en el club inglés.

Núñez sufrió una lesión en el tendón de la corva ante Leicester por la Championship, lo cual lo obligó a dejar el terreno de juego en el minuto 85. En el último duelo contra Stoke City ni siquiera fue citado. De acuerdo al DT Kieran McKenna, tampoco estará disponible en los siguientes días y de esta manera, también se baja de Chile.

Marcelino Núñez es uno de los pocos jugadores chilenos que hay a buen nivel en Europa y es uno de los apuntados a liderar el ciclo de la selección chilena de cara a la próxima Copa del Mundo de 2030. Por esto, su baja pega fuerte en Juan Pinto Durán.

Chile tendrá dos duelos en este mes de marzo. Imagen: Photosport

Chile enfrentará a Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, en el Eden Park de Auckland. El lunes 30 de marzo a las 3:15 de la madrugada, en el mismo recinto, La Roja medirá fuerza ante Nueva Zelanda. Ambas selecciones rivales estarán en la próxima Copa del Mundo.