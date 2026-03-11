Vuelve la ilusión en la Roja: Presidente del Real Betis entrega potente confesión sobre Manuel Pellegrini

La selección chilena sigue en búsqueda de entrenador para afrontar el próximo proceso de eliminatorias rumbo al Mundial del 2030. Por lo que la principal carta sigue siendo Manuel Pellegrini.

Pese a que el ingeniero firmó una renovación hasta 2027, todavía existe la esperanza de que la ANFP pueda convencerlo para dejar Europa y asumir el desafío con la Roja. Lo que tomó fuerza luego de que se informara de una cláusula que permitiría una salida adelantada del Real Betis.

ver también En Real Betis revelan inédito dato de Manuel Pellegrini en medio de rumores: “En enero firmamos…”

Incluso Radio Marca abordó dicho tema y recalcó que la dirigencia no estaría muy convencida con la extensión de contrato de Pellegrini. A tal punto que una eliminación en Europa League en octavos de final ante Panathinaikos y no clasificar a Champions League, serían gatillantes de su salida.

¿Qué pasa con Manuel Pellegrini?

Así als cosas, este miércoles, justamente en la antesala a la llave con los griegos por Europa League, el presidente de Real Betis sacó la voz por el presente de Manuel Pellegrini.

“No hay una cláusula liberadora”, enfatizó de entrada Ángel Haro. Pero luego el dirigente dejó abierta una puerta de forma sorpresiva sobre el futuro del adiestrador nacional.

ver también Tras empate ante Sevilla: En España le sugieren a Pellegrini que “debe irse” de Betis

“Pero sí hay una relación muy fluida. Si no quisiera estar, hablamos tranquilamente como lo hemos hecho en otras instancias. Aunque hace poquito tuvimos la renovación y de momento el tema no está sobre la mesa”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Por lo que ahora resta conocer si habrá un ofrecimiento real desde la Roja para cautivar de una vez a Pellegrini para asumir el desafío de volver a un Mundial con Chile.

En resumen:

Manuel Pellegrini es la principal opción de la ANFP para dirigir a la selección chilena .

es la principal opción de la ANFP para dirigir a la . El presidente del Real Betis descartó una cláusula liberadora en el contrato de Pellegrini.

descartó una en el contrato de Pellegrini. El vínculo actual de Manuel Pellegrini con el club español expira en el año 2027.

Publicidad