Real Madrid y Manchester City se vuelven a ver las caras en la Champions League 2025/26, esta vez por los octavos de final. Será la quinta temporada consecutiva en la que se enfrentan en una llave directa, consolidando una rivalidad que ya se instaló como uno de los clásicos del torneo.

El City llega en gran momento, con 11 partidos invicto y el recuerdo reciente de su triunfo en el Santiago Bernabéu en la fase de liga. Mientras que el conjunto merengue, avanzó tras eliminar al Benfica, pero en LaLiga perdió dos de sus últimos tres partidos.

Real Madrid vs. Manchester City: Horario y canal

Real Madrid vs. Manchester City juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 17:00 hrs . en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESP N Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Tabla de posiciones Champions League

