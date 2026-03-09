El presente de Elche CF se vuelve cada vez más complejo en la liga española. El equipo donde milita Lucas Cepeda volvió a tropezar este fin de semana tras caer por 2-1 ante Villarreal CF, extendiendo una racha que ya preocupa en el club.

Lo más llamativo es que el cuadro ilicitano no gana un partido desde el año pasado. Su última victoria fue el 21 de diciembre de 2025, cuando goleó 4-0 a Rayo Vallecano. Desde entonces, el equipo no ha podido volver a celebrar en el campeonato.

ver también DT de Elche corta a Lucas Cepeda, queda al borde del descenso y esto responde al respecto

La derrota ante Villarreal volvió a evidenciar el complicado momento del equipo. Incluso, el chileno Cepeda no sumó minutos en el encuentro, quedando al margen en una jornada clave para intentar cortar la mala racha.

Este presente tiene al club mirando de reojo la zona roja de la tabla. Actualmente Elche marcha 17° con 26 puntos, apenas un puesto por encima del descenso.

Lucas Cepeda está “cortado” por su director técnico, ya que no sumó minutos el partido pasado

El complejo momento de Lucas Cepeda

El delicado panorama también golpea al delantero chileno, cuyo presente en el club ha sido cada vez más complicado. De hecho, en las últimas semanas su participación ha disminuido mientras el equipo intenta encontrar soluciones en medio de la crisis.

Publicidad

Publicidad

ver también Se hunde con el barco: el complejo presente de Lucas Cepeda en el Elche

La situación se vuelve aún más preocupante si se mira la tabla. El primer equipo en zona de descenso es Mallorca, que tiene 25 puntos, apenas uno menos que el Elche.

Y el calendario tampoco da respiro. En la próxima jornada el cuadro ilicitano tendrá una durísima prueba cuando visite a Real Madrid el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas, en un partido que aparece como uno de los más complicados para intentar cortar una mala racha.

Resumen:

Elche CF cayó 2-1 ante Villarreal y no gana un partido desde diciembre de 2025.

El delantero Lucas Cepeda no sumó minutos en el encuentro y su participación ha disminuido.

El club marcha 17° con 26 puntos, superando solo por una unidad al descenso.