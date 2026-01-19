La selección chilena comenzará a tener movimientos en la temporada 2026, donde se mantendrá bajo las órdenes tácticas de Nicolás Córdova, porque acaban de confirmar dos nuevos amistosos.

En la previa al Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, la Roja tendrá duelos ante equipos que van a participar del torneo, por lo que serán una dura prueba.

La FIFA confirmó que Chile será parte de “FIFA Series 2026“, un nuevo torneo que busca enfrentar a equipos de diferentes confederaciones, con el condimento que muchas de ellas van al Mundial.

La Roja enfrentará en marzo a Cabo Verde y Nueva Zelanda, mientras que en abril chocará ante Finlandia para completar su serie de partidos amistosos en este especial torneo donde participarán 48 selecciones en todo el mundo.

Nicolás Córdova seguirá al mando de la selección chilena. Foto: Sipa/Photosport

¿Cuándo juga la selección chilena los amistosos?

La selección chilena ya tiene confirmada la programación de sus dos primeros partidos, los que se jugarán en Auckland, donde se espera una gran cantidad de hinchas nacionales.

El viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 de marzo será visita ante Nueva Zelanda.

Una nueva prueba de fuego para Nicolás Córdova y sus dirigidos, quienes buscan conformar un nuevo plantel para el proceso al Mundial 2030, por lo que estarán bajo la lupa de los hinchas.

Revisa los detalles: