Este fin de semana comienza el Mundial Sub 20 de la FIFA, torneo internacional que se disputará desde el sábado 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre en cuatro estadios de Chile: Estadio Nacional, Elías Figueroa de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua.

La Selección Chilena, que será local y está dirigida por Nicolás Córdova, jugará en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, equipos que pueden ser muy difíciles. Te contamos cómo será la transmisión del primer duelo de La Roja.

¿Dónde ver a Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

Chile vs. Nueva Zelanda se enfrentan este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional, en el marco de la inauguración del Mundial Sub 20.

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610) y de forma online por su plataforma DGO.

Todos los partidos de Chile se disputarán en Santiago, y por eso te invitamos a revisar toda la información sobre la programación: fechas, horarios y cómo ver los encuentros.

¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?

La selección chilena de Nicolás Córdova, enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas:

