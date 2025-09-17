La fiebre mundialista ya se siente en Chile. A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, el interés y la expectación siguen creciendo.

La venta anticipada de entradas ha superado las proyecciones iniciales, confirmando el entusiasmo del público por ser parte del torneo juvenil más importante del mundo.

El campeonato, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, reunirá a 24 selecciones en cuatro sedes: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Serán en total 52 partidos, incluyendo la fase de grupos, los cruces de eliminación directa y la gran final que se jugará en el Estadio Nacional.

¿Quedan entradas para el Mundial Sub 20 en Chile?

Las entradas para los partidos de inauguración y final están prácticamente agotadas, mientras que otros encuentros mantienen una alta demanda, pero aún es posible encontrar disponibles.

La Selección Chilena iniciará su camino en el Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda el 27 de septiembre en el Estadio Nacional, encuentro que contará con la esperada ceremonia inaugural y un gran marco de público.

La venta de tickets está siendo gestionada por Ticketplus, promotor oficial del torneo, que se ha consolidado como una de las principales plataformas de ticketing en América Latina, con operaciones en más de 30 ciudades y detrás de eventos de gran alcance en la región, como las Eliminatorias hacia Qatar en Argentina.

“Para Ticketplus es un orgullo estar a cargo de un evento de esta envergadura. La alta demanda de tickets demuestra el entusiasmo del público y, al mismo tiempo, confirma que ofrecer precios accesibles es clave para que más familias puedan ser parte de esta fiesta deportiva”, señaló Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de Ticketplus.

¿Dónde comprar entradas para el Mundial Sub 20? Precios

Los precios oficiales de entradas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ han sido fijados con foco en la accesibilidad: desde $4.000 CLP para mayores de 12 años, desde $3.000 CLP para niños, adultos mayores de 65 años y personas con movilidad reducida.

Los niños menores de 3 años acompañados por adultos ingresan gratis. Para las instancias de semifinales y final, los tickets van desde $5.000 CLP para adultos y $4.000 CLP para las otras categorías.

Para comprar entradas y conocer más información, accede a este link en Ticketplus.

Chile fue sede por primera vez de un torneo juvenil de la FIFA en 1987, cuando aún se disputaba bajo el nombre de Campeonato Juvenil. Luego albergó la FU20WWC 2008 y la FU17WC 2015.

Con la actual FU20WC, será la cuarta vez que el país organiza un certamen juvenil y la quinta ocasión en total que recibe una competición FIFA.