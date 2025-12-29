A partir de la crisis económica que vive Colo Colo tras su fuerte fracaso en la temporada 2025, se espera que el actual mercado de fichajes sea muy austero, prueba de ellos son los nombres que llegaron como refuerzos y los que suenan.

El arribo de Matías Fernández Cordero, la inminente contratación del uruguayo Joaquín Sosa, más las tratativas con Daniel Castro y una eventual vuelta de Damián Pizarro, son las principales movidas que presenta el Cacique de cara al 2026.

Este crudo panorama fue abordado por el Club Social y Deportivo Colo Colo, cuyo presidente Edmundo Valladares reconoció en diálogo con Radio ADN que la situación económica institucional no es la mejor, dejándole un preocupante aviso a sus hinchas.

ver también “Son tradiciones”: CSyD Colo Colo apoya realización de Noche Alba 2026

Preocupante aviso del CSyD Colo Colo por fichajes

“Colo Colo no tiene grandes recursos como para salir a pelear grandes fichajes de mayor renombre como en otros años, pero lo importante es que se pueda conformar un plantel en torno a lo que ha solicitado el cuerpo técnico”, afirmó el directivo.

Por lo mismo, Valladares apunta a que en 2026 “debemos posibilitar que cada vez más jugadores formados en casa, algunos que vienen de abajo o que regresan de los préstamos, puedan ayudarnos a conformar un plantel que tenga mucha más identidad y que pelee en el medio local“.

Ante las críticas por el atraso en la incorporación de refuerzos, el presidente del CSyD Colo Colo sostuvo que “para nosotros lo más importante es que la conformación del plantel esté completada lo más que se pueda al inicio de la pretemporada. Es un buen desafío, ayuda a que después los resultados en el año puedan acompañarnos”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Colo Colo participará este verano en la Serie Río de La Plata, con juegos amistosos en Uruguay, donde el primero de ellos será el viernes 15 de enero ante Olimpia de Paraguay, en estadio y horario por confirmar.

Así le fue a los albos en Liga de Primera

Publicidad