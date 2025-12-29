Colo Colo busca los refuerzos para tener un 2026 con otra energía. El Centenario le sentó mal al elenco albo, que tuvo que vivir momentos de polémica, roces y de opacas actuaciones.

Opaco Centenario que, no obstante, tiene la dicha de poder ser superado, gracias un proceso en ciernes. En ese sentido, Colo Colo ya se regocija de poder contar con un nuevo lateral derecho, tras la partida de Mauricio Isla y Óscar Opazo. Matías Fernández ocupará el puesto.

Ahora, falta por precisar quién será uno de los grandes refuerzos en la parte de atrás del Cacique. Fernando Ortiz ha optado, para ese puesto, por un nombre de vínculo internacional: Joaquín Sosa.

Aseguran que Joaquín Sosa se adapta rapidito

Joaquín Sosa tiene apenas 23 años, pero un largo bagaje detrás. Ha sido parte de múltiples equipos y su pase pertenece al Bologna, escuadra que lo manda constantemente a préstamo. En su último club, Independiente de Santa Fe.

Es por este largo recorrido que en Pauta de Juego le tienen fe al defensa uruguayo. “Es una apuesta sólida. Es un chico que ha recorrido muchísimos equipos, no se va a molestar en adaptarse, no es su primera vez“, enfatizó Nicolás Peric.

“Los uruguayos y los paraguayos se acomodan hasta en Júpiter. Además, tiene a Saldivia al lado, que lo conoce. Es una contratación que creo que puede llegar a dar resultados. Vamos a ver“, sentenció el Loco.

¿En qué equipos ha jugado Joaquín Sosa?

Este central uruguayo ha jugado en varios equipos a sus 23 años. Tiene pasos por el Reggina, el Bologna, Independiente de Santa Fe, Montréal, Dinamo Zagreb, Nacional de Uruguay, Liverpool de Montevideo y Rentistas.