El uruguayo Joaquín Sosa comenzó la temporada 2026 como un jugador indiscutido en la última línea de Colo Colo, que en la fecha 3 nuevamente supo lo de festejar muy cerca del pitazo final. Para esta ocasión, el gol de Maximiliano Romero desniveló el partido ante Unión La Calera.

Romero aprovechó una lúcida asistencia del juvenil Yastin Cuevas, quien fue ubicado con un pase punzante muy efectivo de Víctor Felipe Méndez. A pesar de que el desenlace fue tardío, a Sosa le quedó un sabor muy dulce tras imponerse a los Cementeros en el Monumental.

“Otra vez pudimos sacar un triunfo a lo último. A veces las cosas son así, lo importante es que pudimos ganar otra vez en casa. Personalmente me siento bien, cada vez mejor”, aseguró Sosa, quien nuevamente estuvo en la dupla junto a Jonathan Villagra, mientras que el charrúa Javier Méndez fue suplente y no ingresó.

Javier Méndez cumplió sus dos fechas de sanción y fue suplente en los albos. (Felipe Zanca/Photosport).

El zaguero charrúa de 24, quien está cedido en los albos desde el Bologna de Italia, profundizó en su análisis. Dijo que “el equipo también va agarrando la idea del Tano. Muy contento por los tres puntos. Faltan cosas para corregir, sobre todo concretar las jugadas antes, en el primer y segundo tiempo mucho antes”.

Joaquín Sosa colaboró a otra valla invicta de Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

“Pero a veces las cosas se dan así y en estos dos últimos partidos se dieron así. Hay que darles valor a esos dos triunfos”, apuntó el ex jugador de Nacional de Montevideo, quien también tuvo un paso a préstamo por Independiente Santa Fe de Colombia.

El recado ambicioso de Joaquín Sosa en Colo Colo: “Trabajo para ser importante”

Joaquín Sosa tenía varias referencias de Colo Colo por Claudio Arbiza, un arquero uruguayo que jugó en el club y también ejerció como preparador de porteros. Por eso mismo, sabe de la grandeza de la institución. “Trabajo para ser importante”, dijo el oriundo de Fray Bentos.

“Me gusta ser importante en el equipo. Fue un partido así, tuvimos que tener seguridad en la defensa y sacar el triunfo a lo último. Trabajo día a día para mejorar y ayudar al equipo en lo que sea. Contento por el rendimiento”, expuso Sosa.

También se refirió al positivo ingreso de Yastin Cuevas, quien tuvo la calma en un momento clave para dar el pase-gol en la jugada del triunfo. “Entró muy bien, Maxi estaba haciendo un buen partido, el pase de Méndez no se nombró y estuvo muy bueno”, describió Sosa.

No quiso dejar a nadie sin su mérito. “La diagonal de Cuevas también. Contento por Yastin y Maxi, que pudo hacer otro gol. Es muy importante para nosotros”, cerró el Joaco Sosa, quien ya mira de reojo al siguiente escollo albo en la Liga de Primera: O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua el sábado 21 de febrero a las 18 horas.

