Quién sabe si Javier Correa se enfureció tanto por salir lesionado consciente de que pronto se jugará el Superclásico del fútbol chileno en el que Colo Colo recibirá a Universidad de Chile. O sólo tuvo esa airada reacción por el estrés acumulado de sus últimos meses en el Cacique.

El atacante argentino alcanzó a disputar apenas 24 minutos del partido que los albos ganaron sobre la hora a Unión La Calera. Un problema muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda lo sacó del partido. Correa no aguantó la frustración. Le dio varios golpes a la butaca que tenía delante.

No quedó conforme con eso. Luego se levantó de su asiento y empujó furioso las bancas. Una reacción que fue captada por la cámara de TNT Sports. Y que recibió algunos reproches, como el de Aníbal Mosa. “Hay que ponerse en los zapatos de Correa. Creo que no está bien su reacción”, introdujo el presidente de Blanco y Negro.

Javier Correa reaccionó muy frustrado tras salir lesionado en los albos. (Felipe Zanca/Photosport).

“Pero también hay que entender que siente una frustración muy grande cuando le pasa eso. Sobre todo si es empezando el partido”, añadió Mosa para darle un contexto que permita comprender el exabrupto del “9” colocolino, quien la semana pasada había tenido otro arranque de personalidad cuando hizo callar al público tras marcar un gol debajo del arco.

Javier Méndez consoló a su tocayo Correa en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Al rato del triunfo ante los Cementeros, Fernando Ortiz aclaró que “Javi sufrió una fuerte contractura”. De todas formas, y a pesar de la frustración, Correa le dedicó emotivas palabras a Maximiliano Romero, autor de la postrera conquista que hizo ganar al Cacique.

Maximiliano Romero celebra con Yastin Cuevas. (Felipe Zanca/Photosport).

Apenas anotó el gol, el Tigre Romero fue a reconocer al juvenil Yastin Cuevas, quien asistió al ex ariete de O’Higgins de Rancagua y Argentinos Juniors. Lo contrario que hizo Correa en el duelo frente a Everton luego de ese endemoniado de Leandro Hernández que tuvo un pase-gol como broche de oro.

Así celebró Correa el tanto que le regaló Leandro Hernández. (Andrés Piña/Photosport).

La dedicatoria de Javier Correa para Maxi Romero tras el 1-0 de Colo Colo

Javier Correa tuvo palabras afectuosas para Maxi Romero luego del triunfo ante Unión La Calera que festejó Colo Colo con una fría definición del trasandino. El Coco se puso feliz por su compatriota y lo demostró con una historia en su cuenta de Instagram.

Sí, el mismo medio que utilizó para aclarar la polémica celebración que había tenido contra los Ruleteros. “Claro Tigre, disfrute papá”, escribió Correa en la citada red social. Una publicación que musicalizó con Eterno Campeón de Anita Tijoux.

Captura Instagram.

Por lo pronto, Correa debe someterse a exámenes médicos para determinar la cuantía de su lesión, pero es prácticamente un hecho que no estará en el duelo frente a O’Higgins en el Teniente de Rancagua, pactado para el 21 de febrero a las 18 horas.

