No siempre se ve esto. Un campeón con Colo Colo viene de poner en un altar a un actual jugador de la Universidad de Chile, eligiéndolo como una gran carta para el equipo azul.

Hablamos de Gabriel Costa, quien fuese campeón con Colo Colo en 2022 y que levantó en dos oportunidades la Copa Chile con el cuadro albo. Pese a su pasado, el uruguayo, nacionalizado peruano, se deshizo en buenas palabras hacia un ex compañero.

Hablamos de Juan Martín Lucero, con quien compartió camarín el año del campeonato, en 2022. Para Gabriel Costa, que en su últimos años pasó de jugar de Alianza Lima a Universitario, las camisetas no importan tanto.

Alabó al Gato

En conversación con AS Chile, Gabriel Costa le rindió grandes loas a Juan Martín Lucero, posicionándolo como un gran aporte futuro para la Universidad de Chile en el actual torneo.

“Martín es un gran jugador, ya lo demostró en el fútbol chileno con la capacidad que tiene. Viene de un país muy competitivo donde constantemente son jugadores de élite“, partió diciendo.

“Creo que le va a hacer muy bien a la U. Le deseo lo mejor para su momento en Chile“, agregó Gabriel Costa que, a su vez, se refirió al cambio de vereda del Gato Lucero, pasando de Colo Colo a la U de Chile.

“Más allá del archirrival, los futbolistas somos profesionales y siempre velamos por la familia, por lo económico. Él debe haber tomado la decisión por él y su familia, por lo que viene para su futuro”, cerró.

Gabriel Costa tuvo buenos momentos en Colo Colo | Photosport

