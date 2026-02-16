Universidad de Chile sigue sin ganar y la hinchada azul comienza a preocuparse de cara a la temporada 2026, sobre todo por la falta de gol que ha mostrado el equipo de Paqui. Esto, a pesar de que Azul Azul reforzó la delantera con nombres importantes como Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

De ellos, solo Turbomán ha logrado marcar; eso sí, lo hizo en la derrota por 2-1 frente a Huachipato. Los ex Colo Colo, en tanto, acumulan cero goles y la hinchada empieza a impacientarse.

El gran presente de los ex goleadores azules:

A este complejo escenario se suma el llamativo presente que atraviesan tres exgoleadores azules: dos de ellos defendieron la casaquilla universitaria en 2025 y uno lo hizo en 2024. Eso sí, en 2025 aún pertenecía a la U, pero estaba a préstamo. Nos referimos a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y, por último, Luciano Pons.

Los tres exjugadores de la U viven un gran presente en sus respectivos clubes, pero vayamos por partes. Di Yorio, sin duda el que mejor rindió en la U al marcar 14 goles en 2025 (43 partidos), hoy suma 3 goles en 4 encuentros disputados con su nuevo equipo, Santos Laguna de la Liga MX.

Junto a Di Yorio, el otro ‘9’ de la U en 2025 fue el ‘Tucu‘ Contreras, quien anotó 10 goles en 41 partidos la temporada pasada. ¿Hoy? Registra 3 tantos en 7 duelos con Millonarios de Colombia.

Finalmente, aparece el caso más llamativo: Luciano Pons. En 2024 marcó solo 4 goles en 27 partidos con la U, escenario que cambió por completo tras su partida a Bucaramanga de Colombia. En 2025 anotó 24 goles en 52 encuentros , una estadística brutal que en 2026 parece dispuesto a repetir , ya que en 4 partidos suma 4 goles .

En resumen, mientras la delantera azul compuesta por Vargas, Rivero y Lucero registra apenas un gol, los exazules ya acumulan 10 tantos en sus respectivos clubes al 16 de febrero de 2026.