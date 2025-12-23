Universidad de Chile comenzó a confirmar los primeros movimientos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde lo primero fueron dos importantes salidas de su plantel.

Teniendo en cuenta el final del proceso de Gustavo Álvarez y el comienzo de parte de su reemplazante Francisco Meneghini, se estiman que sean las primeras dos salidas de varias en los próximos días.

Por lo mismo, la U comunicó por medio de sus redes sociales a los hinchas bullangueros estás bajas para la próxima temporada, en dos jugadores que, incluso, ya se despidieron por redes sociales.

Se trata del delantero Lucas Di Yorio, quien finalmente fue vendido al Santos Laguna de México, además de Ignacio Tapia, quien busca nuevo equipo en el fútbol chileno.

Lucas Di Yorio partió al Santos Laguna tras dejar U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La U oficializa sus primeras salidas del equipo: Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia

Fue en la página oficial de Universidad de Chile donde apuntaron a las dos salidas, por lo que no serán parte del plantel el próximo año con los azules: “Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por ambos jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”.

“Lucas Di Yorio: finalizó el préstamo acordado con el Club Athletico Paranaense de Brasil y no continuará formando parte de nuestra institución en 2026. El delantero arribó a inicios del 2025 y completó un total de 43 partidos, sumando el título de la Supercopa 2025″, explicaron.

“Ignacio Tapia: terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro Club. El defensor se mantuvo en nuestra institución por cuatro temporadas entre 2022 y 2025, disputó 64 partidos y marcó un gol. En este tiempo, tiempo, formó parte de los planteles campeones de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025″, detallan.

Con esto, se espera que, una vez que llegue al mando Francisco Meneghini se tomen nuevas medidas con el plantel, de manera de conformar el equipo para el próximo año.

