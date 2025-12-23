Universidad de Chile comenzó a despedir a los jugadores que no serán parte de la temporada 2026, donde una de las grandes bajas será la del delantero Lucas Di Yorio.

Los azules debían hacer uso de la opción de compra del argentino por parte del Athletico Paranaense, que era una cifra superior a 1,5 millones de dólares, lo que escapó de la billetera de Azul Azul.

En ese sentido, el delantero tampoco entraba en los planes del cuadro brasileño, quienes lo pusieron a la vente y es en México donde fue comprado y presentado por el Santos Laguna.

Por lo mismo, teniendo en cuenta de que están de vacaciones, que aprovechó las redes sociales para despedirse de la U, con un mensaje que apuntó al cuerpo técnico y sus compañeros.

Lucas Di Yorio no fue comprado por la U y partió a México. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucas Di Yorio mandó un mensaje a sus compañeros de la U

Fue en las plataformas digitales de Lucas Di Yorio donde tuvo una triste despedida desde Universidad de Chile: “Quiero tomarme este espacio para dedicar unas palabras a esta hermosa institución, la U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón”.

“He disfrutado muchísimo este tiempo juntos, momentos buenos y momentos no tan buenos, pero siempre dando lo máximo de mi, trabajando y entregando todo por conseguir los objetivos. Ha sido un placer compartir este tiempo con toda las personas que hace que el club funcione día a día y su incondicional gente, que nos acompañó, nos bancó en todos lados, que siempre alienta, que empuja y que dan la vida por la U”, explicó.

En ese sentido, agradeció con su familia, que se lleva los mejores recuerdos de los azules y mandó un mensaje al camarín: “Quiero agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros, por el apoyo y la confianza en todo momento en mi estadía”.

