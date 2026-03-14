Si bien hoy están en la cima de la tabla de posiciones, el juego del Colo Colo de Fernando Ortiz no termina de convencer a los hinchas. A pesar de los triunfos que los tienen como líderes del torneo, algunos fanáticos insisten en que el equipo no se ve bien.

Los pocos goles y la manera en que se ha llegado a la punta, además de caer en el Superclásico, le han valido más de una crítica al DT. Es por ello que ahora decidió sacar la voz para dejarles en claro que, más allá de lo que digan, él no pierde el foco.

En conferencia de prensa el estratega abordó lo que está pasando con la propuesta del Cacique y remarcó que no puede hacer nada con lo que opinen. Para él, lo único importante es que el plantel sigue dispuesto a buscar variantes.

Fernando Ortiz no se complica por las críticas al juego de Colo Colo

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y se refirió a las críticas que ha recibido el juego de Colo Colo. “Siempre hay algo para corregir, mejorar, encontrar una mejor versión. No me gusta poner una fecha porque después dicen que lo hice y no lo logré. No me gustan los límites de tiempo, sí trabajamos día a día para ver esa mejor versión”.

Fernando Ortiz dio la cara por el juego de Colo Colo. Foto: Photosport.

“Si bien no obtuvimos los resultados que queríamos, hoy estamos en una posición que no significa nada, queda mucho aún. Los jugadores tienen la disposición de trabajar los diferentes sistemas que queremos trabajar para Colo Colo”, complementó.

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Pero ante la insistencia sobre las dudas que hay entre los hinchas de Colo Colo, Fernando Ortiz trató de ser tajante. “No puedo dar una opinión propia si no sé el debate. Lo mejor y lo bueno de todo esto es que los jugadores están dispuestos a hacer lo que uno tiene en la cabeza con un sistema u otro“.

“Quedan dos días para analizar y ver qué es lo mejor para el lunes, pero el debate estará siempre. Yo estoy tranquilo a la hora de trabajar y optar por lo mejor en cada partido. Después, son tan grandes las opiniones, pero lo importante es que los jugadores entiendan al momento de trabajar”, añadió.

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Consultado por qué podría mejorar Colo Colo, Fernando Ortiz aseguró que “seguir creciendo, no pongo un límite de hasta dónde podemos llegar. Trabajamos para que cada partido sea un poco más atractivo para la gente. Hubo unos que no fueron tan buenos en lo deportivo y el resultado. Lo importante es analizar, corregir, mejorar. El equipo va demostrando que quiere estar en los primeros puestos, esa es la idea”.

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Finalmente, el DT aseguró que evita pensar más allá del próximo partido. “No me visualizo más allá de mañana. No me lo permito ni imaginar cuando no sé qué pueda suceder. Voy día a día, analizo el entrenamiento posterior para hacer que el que sigue mejor aún. No soy de la idea de visualizar algo adelante, veo el día, el rival de turno, me mentalizo y los mentalizo para que ese sea el partido más importante del mundo. Después el siguiente”.

Fernando Ortiz no tiene dudas de que Colo Colo podrá ir demostrando poco a poco un mejor juego. El Cacique está sumando confianza con los triunfos y se va soltado para ilusionarse en grande.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2026

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En resumen, Colo Colo y Fernando Ortiz…