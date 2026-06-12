El técnico presentó un listado de figuras para la segunda rueda y el Monito es la principal novedad. Eso sí, no será nada de fácil.

Colo Colo se mueve rápido en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique ya tiene definidos dos de los puestos en los que buscará jugadores para la segunda rueda y, entre ellos, hay un tapado.

En las últimas horas La Tercera reveló que el técnico Fernando Ortiz le entregó una lista de jugadores a la dirigencia para negociar de cara a la segunda rueda. Y si bien hay algunos ya repasados como Diego Valdés, Luciano Cabral y Jordhy Thompson, hay uno que no estaba en los planes de nadie: Alexander Aravena.

El Monito es uno de los jugadores a los que el entrenador albo pidió para potenciar su plantilla, lo que podría dejar una de las mayores sorpresas. Esto, considerando que les celebró un gol en el Estadio Monumental con Universidad Católica y lleva apenas un par de meses en la MLS.

Alexander Aravena, el tapado de Colo Colo para la segunda rueda

En Colo Colo no andan con cosas y ya tienen listos los jugadores con los que conversarán para reforzarse. El Cacique tiene una lista con las cartas que pidió Fernando Ortiz, siendo Alexander Aravena la principal sorpresa.

Alexander Aravena puede llegar a Colo Colo como refuerzo para la segunda rueda. Foto: Photosport.

El Monito dejó el Gremio de Brasil a comienzos de temporada para irse a la MLS a defender los colores del Portland Timbers. Sin embargo, en su primer semestre no le fue como se esperaba e incluso se especula con su salida.

Esto es algo que Colo Colo quiere aprovechar. Pese a que no marcó goles ni dio asistencias en los 16 partidos y 580 minutos oficiales que estuvo dentro de la cancha, Fernando Ortiz lo considera si es que no hay acuerdos con otros como Jordhy Thompson o Jean Meneses.

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Aunque Alexander Aravena no es un nombre que traiga buenos recuerdos en el Estadio Monumental. En el clásico del 2023 en la Ruca, el delantero anotó un gol para Universidad Católica que celebró provocando a la hinchada.

Habrá que ver cómo es que avanzan las cosas y si es que llega a haber contactos entre ambas partes. Por ahora, hay dos nombres más en ese puesto en la mira y que están aquí mismo en Chile, aunque en un rival directo como Deportes Limache.

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Colo Colo quiere sorprender con Alexander Aravena como refuerzo para la segunda rueda del 2026. El Cacique y el Monito pueden juntar sus caminos, aunque todo dependerá de las negociaciones en los próximos días.

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En resumen, Colo Colo y Aravena