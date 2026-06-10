El Cacique se mueve en el mercado y tiene al chileno-argentino entre sus prioridades. Ante los rumores, el jugador se plantó.

Colo Colo da que hablar en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique se adelanta y comienza a definir los refuerzos que saldrá a buscar con un nombre claro en la mesa: Luciano Cabral.

El mediocampista chileno-argentino es una de las prioridades junto a Diego Valdés para ser el nuevo enganche del Eterno Campeón. Un interés que no es nuevo y que llega justo cuando no es considerando en Independiente, lo que lo lleva a tomar una drástica postura.

Y es que si bien no descarta volver al fútbol chileno para defender al Cacique, primero el volante de 31 años quiere definir su situación en Argentina. Ahí, el técnico del Rojo, Gustavo Quinteros, será fundamental para saber si es que se sentará a negociar con la dirigencia alba.

Luciano Cabral se planta ante nuevo interés de Colo Colo

En Colo Colo están trabajando en los refuerzos para la segunda rueda de la Liga de Primera y Luciano Cabral asoma como opción firme. El mediocampista está en el radar y ya está al tanto de esto, con un radical postura.

Luciano Cabral está en carpeta de Colo Colo. Foto: Gemini IA.

Fue el periodista Cristian Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN quien contó los detalles. “Conversé con un cercano y están al tanto de este interés”, comenzó explicando.

Pero más allá de que no lo descarta, Luciano Cabral toma postura antes de pensar en Colo Colo. “No le cierran la puerta, dependerá de cómo van a encarar el segundo semestre. Se ve difícil si va a tener esta misma condición de jugador suplente como en Independiente, le buscarán una salida”.

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Para llegar a un acuerdo, el Cacique tendrá que definir si intenta un préstamo o debe meterse la mano al bolsillo por un jugador por el que, en Argentina, pagaron 2.5 millones dólares.

Aníbal Mosa ya lo ha buscado y ha recibido portazos, pero aseguraron que no hay rencores. “Yo pregunto a este cercano sobre la relación por esto, de que estuvo cerca y no llegó. Dijo que tienen una muy buena impresión de él“, sentenció el reportero albo.

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Luciano Cabral es uno de los nombres que tiene en la mira Colo Colo para reforzarse en la segunda rueda de la temporada. El Cacique quiere a un enganche y el jugador de Independiente es uno de los que interesa, pero no habrá negociaciones hasta que no se aclare el otro panorama en Argentina.

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En resumen, Colo Colo y Cabral