El talentoso hombre de Independiente no seguirá en Argentina y ya lo buscan desde el balompié nacional. Un ex amor toca su puerta.

Luciano Cabral es la gran carta que ronda en los grandes del fútbol chileno. El aún jugador de Independiente ha sido vinculado a los tres equipos más populares de Santiago, así como también en Coquimbo, club por el cual ya jugó.

Sin minutos en la última temporada en el Rojo de Argentina, es un hecho que “Lucho” busca nuevos rumbos. Colo Colo y los piratas han sido quienes ya lo sondearon, donde uno de ellos tomó la delantera.

Tal es el caso de Coquimbo Unido. El actual campeón chileno tuvo a Cabral hasta el 2024, donde su gran campaña lo catapultó al extranjero y hoy es quien avanza para repatriarlo en el fútbol chileno.

Así avanza Luciano Cabral rumbo al puerto

Luciano Cabral es la gran contratación que esperan hacer en Coquimbo Unido en el siguiente mercado de pases. El hábil “10” ya sabe lo que es jugar en el puerto y la dirigencia pirata busca su retorno, según informó el medio Vistazo Deportivo.

Cabral y su campañón en el puerto /Photosport

El ex jugador de la selección chilena ve con buenos ojos un regreso al aurinegro, club que le dio la oportunidad de relanzar su carrera. Es más, hace poco estuvo con su familia fotografiándose en la zona.

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Ahora en la tienda pirata tienen la última palabra, considerando que el jugador no es un precio bajo para ficharlo. Lo que sí ya es un hecho es que Gustavo Quinteros no lo tendrá en cuenta en Independiente, donde le buscan club.

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Cabral defendió la camiseta pirata entre los años 2023 y 2024. Ahí fue una de las figuras del torneo chileno, lo que siempre despertó el interés de equipos como Colo Colo. Sin embargo, hoy Coquimbo es quien avanza para traerlo de vuelta a un último baile en el puerto.