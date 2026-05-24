El talentoso volante es pretendido por los Albos, aunque este le hizo cambio de luces a otro equipo nacional.

Todavía no comienza el mercado de invierno y ya hay ruido sobre posibles fichajes. Uno de ellos, es el vincula a Luciano Cabral con Colo Colo. Sin embargo, el volante mira de reojo a otro equipo.

Cabral supo brillar en el fútbol chileno, lo que le valió partir a León de México. En tierra azteca no se asentó del todo y de ahí salió a Independiente, camiseta que hoy defiende. En el Rojo no es un indiscutido, por lo que no es muy loco pensar en una salida.

¿Cabral a Coquimbo?

En las últimas semanas y debido al buen rendimiento que ha tenido Colo Colo en la Liga de Primera, donde es líder y principal candidato a dar la vuelta olímpica, mucho se ha comenzado a hablar sobre lo que serán sus refuerzos en el mercado de invierno.

Ante el bajo rendimiento de Claudio Aquino en Macul, surgió el nombre de Luciano Cabral. El chileno no está teniendo muchos minutos con Gustavo Quinteros en Independiente, por lo que en los Albos tendría la oportunidad de volver a ser importante.

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Claro que tal vez los planes de Cabral puedan estar en otra parte. Resulta que el formado en Argentinos Juniors tuvo un brillante paso por Coquimbo Unido. Pese al tiempo, el volante no olvida a los Piratas y en el inicio de sus vacaciones tras terminar el primer semestre en el Rojo, sorprendió al aparecer en la Cuarta Región.

Lejos de irse al caribe o a algún excéntrico destino, Luciano Cabral arribó a Coquimbo y lejos de ocultarse, él mismo subió una foto mirando el lugar de entrenamiento de los Piratas. “Siempre agradecido”, escribió en la postal.

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Imagen: Instagram

Como era lógico, esta publicación de Cabral generó muchas especulaciones. Coquimbo Unido acaba de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que entrarán recursos frescos y en una de esas, se animan a ir por refuerzos de renombre, como sería el mencionado volante.

Por ahora no se sabe de algo concreto, pero sí se sabe del enorme cariño que le tiene Cabral a los Piratas, ya que este fue el club que le dio la oportunidad de regresar al fútbol en 2023 tras su paso por la cárcel. El sueño de los hinchas es su regreso.

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