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Primera B

Ivo Basay impone en Rangers un estricto encierro de dos semanas para evitar descenso

En busca de mantenerse en la B al final de esta temporada, el técnico iniciará una dinámica estilo militar para imponer disciplina.

Por Alfonso Zúñiga

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Ivo Basay realizará fuerte intertemporada en Rangers.
© PhotosportIvo Basay realizará fuerte intertemporada en Rangers.

Con apenas tres puntos en 14 fechas, Rangers es el peor equipo de la Primera B. El desafío que tendrá en la segunda rueda no será menor, pues deberá ganar todo lo que viene para lograr la salvación. Para esta tarea, el técnico Ivo Basay tomó drásticas medidas.

En la previa al duelo por la última fecha en primera rueda, como local ante Deportes Santa Cruz, el entrenador confirmó que al finalizar este encuentro, su plantel no tendrá vacaciones y se someterá a un estricto régimen de encierro, casi militar, durante la próxima semana.

El objetivo de Basay es mejorar la parte física y mental de Rangers, que en la previa a que concluya la primera parte de Primera B está en el suelo, donde apenas suma tres empates y 11 derrotas, sin siquiera alcanzar triunfos. De hecho, sólo ganó en Copa Chile.

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El drástico encierro que Ivo Basay ordenó en Rangers

“Lo pronto es este partido (con Santa Cruz) y luego encerrarnos cinco o seis días con todos los refuerzos para trabajar con ellos“, explicó el estratega rojinegro, quien detalló el trabajo que harán durante el receso previo a jugar en Copa Chile.

“El parón le va a hacer muy bien al plantel. Haremos una intertemporada donde los vamos a encerrar y vamos a tratar de incrementar los niveles. Esto es obligatorio y no habrá vacaciones para nadie“, advirtió Basay a los futbolistas de Rangers.

Al explicar las razones de esta concentración, el Hueso señaló que “nosotros tenemos que hacer esto obligatoriamente para enfrentar todo lo que viene después y tratar de llegar en óptimas condiciones a la segunda rueda del campeonato, que va a ser lo más importante para Rangers”.

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¿Cuándo juegan los rojinegros?

Por la jornada 15 en Primera B, Rangers recibirá a Deportes Santa Cruz en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca, este sábado 6 de junio desde las 20:30 horas.

En síntesis

  • Ivo Basay suspendió las vacaciones del plantel de Rangers para iniciar un encierro.
  • Tres puntos suma Rangers tras catorce partidos disputados en la Primera B.
  • Sábado 6 de junio enfrentarán a Deportes Santa Cruz en Talca a las 20:30 horas.
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¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

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