El conjunto talquino ya incorporó a Iván Rozas, pero pretende sumar más nombres para la segunda rueda. Pero hay una situación que podría ser clave para habilitar un cupo adicional.

Rangers atraviesa un complejo momento en Primera B, donde no ha logrado despegarse de la parte baja de la tabla de posiciones. Ante este escenario, en Talca ya comenzaron a planificar el segundo semestre con el objetivo de reforzar el plantel y buscar una reacción que les permita alejarse de la zona de peligro.

El club ya oficializó la incorporación de Iván Rozas, aunque no sería el último movimiento en este mercado. Durante la temporada, la institución ha realizado diversas modificaciones, incluyendo cambios en la dirección técnica, con la intención de revertir su situación y evitar complicaciones en la lucha por mantener la categoría.

El cuarto refuerzo de Rangers

El reglamento permite la inscripción de tres refuerzos para la segunda rueda. Uno de esos cupos ya fue utilizado con la llegada de Iván Rozas, por lo que actualmente quedan dos plazas disponibles.

Sin embargo, desde el conjunto talquino revelaron que trabajan para habilitar un cuarto cupo y así sumar una nueva incorporación de cara al tramo decisivo de la temporada.

El nuevo gerente deportivo de la escuadra, Fabián Marzuca, señaló que pueden abrir un cuarto cupo en situaciones particulares, siendo una de ellas la situación de Javier Araya.

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“Hay un caso que es el deshabilitar a un jugador para poder habilitar a un cuarto, lo que tenemos con certeza es que tenemos dos posibilidades, cualquier oportunidad que se nos permita dar más alternativa a nuestro entrenador para poder reforzar, créeme que vamos a hacer los esfuerzos por hacerlo”, señaló.

“En el caso del jugador Araya que está viviendo una situación de salud mental, no he tenido la oportunidad de conversar con él, es una situación que no depende plenamente de nosotros porque hay que ver un informe médico que permita esto, es un punto que tenemos que evaluar y que hoy día no tenemos seguro”.