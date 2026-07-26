Tabla: el calvario de Rangers no tiene fin y vive una insólita situación en la Primera B

El cuadro talquino no pudo ante Deportes Copiapó en casa y no ha sumado ninguna victoria en todo el torneo de ascenso.

El 2026 es un año que quiere olvidar los hinchas de Rangers de Talca, porque el calvario del elenco piducano en la Liga de Ascenso no tiene fin, porque sigue sin ganar en toda la temporada de la Primera B.

El cuadro talquino quería sumar su primera victoria del año en el estadio Fiscal, para así intentar respirar un poco en la última posición de la tabla, sin embargo, se tuvo que conformar con un magro empate 0-0 con Deportes Copiapó.

Cuando las cosas vienen mal, ocurren situaciones extrañas y eso vivió Rangers este domingo. Cuando buscaba el gol del desequilibrio en el tiempo agregado, se lesionó el arquero José Luis Gamonal y tuvo que entrar el veterano de 46 años Cristian Campestrini. Tras ello, se quedó sin tiempo de atacar.

ver también Cobreloa se ilusiona en lo más alto de la Primera B: “Se siente un cosquilleo de volver”

Deportes Puerto Montt gana en un partidazo ante Antofagasta

La paridad en Talca no fue el único partido de mediodía en la Primera B, puesto que Deportes Puerto Montt le ganó en un duelo muy entretenido por 3-2 a Deportes Antofagasta en Chinquihue.

Los Delfines ganaron en el frío y humedad del recinto austral gracias a los goles de Richard Paredes (38′ y 56′) y Salvador Negrete (85′) Los descuentos Pumas los hicieron Josepablo Monreal (23′) y José Daniel Bandez (92′).

Puerto Montt celebra para la alegría del Chancho Lorenzo. Foto: Puerto Montt

Puerto Montt trepa al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos, mientras que Antofagasta queda séptimo con 23.

El sólido líder de la B es Cobreloa con 32; mientras que el absoluto colista es Rangers con apenas 4 puntos en todo el año.

ver también Mercado de fichajes: Audax Italiano llega a un acuerdo para contar con los goles de Damián Pizarro

La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso