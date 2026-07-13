Ni el cuerpo técnico ni los árbitros se dieron cuenta: Puerto Montt metió siete cambios contra Deportes Concepción, aunque casi no tendrá sanciones.

Deportes Puerto Montt se metió en un lío reglamentario frente a Deportes Concepción por la última fecha del Grupo H de la Copa Chile 2026. El equipo dirigido por Emilio Mancilla realizó siete cambios en la derrota por 2-0 contra los lilas.

Como es sabido, el reglamento permite un máximo de cinco cambios en tres ventanas, a excepción que se aplique el protocolo por conmoción cerebral que abre la posibilidad de una sexta sustitución.

Durante el encuentro, Puerto Montt realizó siete cambios en tres ventanas, una más de lo permitido debido a que uno de los reemplazados fue con autorización de la tarjeta rosada por conmoción.

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Seis cambios en norma, el séptimo antirreglamentario

Los australes habían reemplazado a Diego Mancilla por Danilo Díaz (57′). Después, en los 78′, Nicolás Mancilla fue sustituido por Gabriel Vega debido a un golpe en la cabeza. En la misma ventana Ingresaron Richard Paredes y Luis Rojas por Fabián Espinoza y Sebastián Pérez. Hasta ahí iban cuatro cambios.

Puerto Montt ya había metido cuatro cambios (uno por tarjeta rosada), y en la tercera ventana hizo tres sustituciones más.

Y en los 84′ vinieron tres más: salieron Gonzalo Collao, Juan Jaime y Alexis Sabella para darle el ingreso a Emilio Ascui, Pablo Cachi y Yedar Naguil, totalizando siete modificaciones. Ni la banca de Puerto Montt ni el cuerpo arbitral liderado por Víctor Abarzúa se percataron del hecho.

Según el reglamento de la Copa Chile en su Artículo 33°, “se podrán realizar un máximo de cinco sustituciones durante el partido, sin perjuicio del sexto cambio denominado sustitución por conmoción. (…) En caso de infracción a lo dispuesto en este inciso, se sancionará al club infractor con la pérdida del o los puntos que eventualmente obtuviese en el partido“.

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Como Puerto Montt perdió, no se le restarán los puntos y sólo se modificará el resultado del 2-0 a un 3-0, lo que no impide que el cuadro austral acompañe al Conce a octavos de final de la Copa Chile. Sí se espera que El Velero sea sancionado con una multa económica de al menos 10 UF.

Resumen:

-Deportes Puerto Montt: Realizó siete cambios ante Deportes Concepción por la Copa Chile.

-Reglamento: Solo se permiten cinco sustituciones, más una extra por conmoción cerebral.

-Sanción: El resultado cambiará a 3-0 y arriesgan multa de 10 UF.