Emilio Mancilla, el entrenador que sacó al atacante haitiano de los Delfines, dio un argumento rarísimo para defender su error de reglamento que derivó en una caída 3-0 ante el Conce.

Fue el mismo director técnico que decidió no considerar a Manley Clerveaux apenas fue confirmado en Deportes Puerto Montt el que cometió un error reglamentario que le significó una derrota de 3-0 a los Delfines en el Grupo H de la Copa Chile.

Se trata de Emilio Mancilla, quien debió asumir la responsabilidad por hacer siete modificaciones en el partido que Deportes Concepción le ganó 2-0 al Velero. El torneo permite cinco sustituciones y una más por la tarjeta rosa. Vale decir, alguna contusión en la cabeza.

Eso necesitó Nicolás Mancilla, quien hace muy poco fue presentado como refuerzo de Deportes Puerto Montt. Pero nadie en el staff técnico puertomontino ni en el equipo arbitral se dio cuenta en el momento que hicieron tres modificaciones en la misma tanda que eso les haría sobrepasar el límite.

Frente a ese insólito error, el DT Emilio Mancilla tuvo que dar la cara en la medida de lo posible. “Es un error y ya pasó. Vamos a tener que volver a reorganizar esa situación. Es un descontrol por las contusiones y lesiones que hubo. Creo que no volverá a pasar”, manifestó a Sabes Deportes el estratego que tomó el mando del plantel tras la salida de Emiliano Astorga.

Como si fuera algo normal. “Quedará de experiencia para tener más ojo con esa situación. 3-0 es el resultado final, la multa no la tengo clara. Se está viendo”, agregó Mancilla, quien fue jugador del Velero y tiene como ayudante a una leyenda del club: Leandro Delgado.

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DT de Puerto Montt que prescindió de Manley Clerveaux se defiende de error increíble

La diferencia en la derrota de Deportes Puerto Montt vs Deportes Concepción será un gol más a pesar de este fallo de Emilio Mancilla, quien borró del Velero a Manley Clerveaux. “Más que nada estamos analizando lo que pasó en el partido, esa situación es administrativa y se verá”, manifestó el DT.

“Hay que solucionar eso, más que nada hablamos de lo que ocurrió futbolísticamente en la cancha”, agregó, aunque no tenía mucha defensa posible frente a esa equivocación que intentó explicar en el micrófono de Sabes Deportes tras la expedición a Collao.

A propósito del atacante haitiano que pertenece a Colo Colo, salió de Puerto Montt directamente a su clásico rival: fue anunciado como refuerzo en Provincial Osorno y jugará en la Segunda División del fútbol chileno tras esa breve aventura en el hermosísimo Chinquihue.

Manley Clerveaux duró un semestre en Puerto Montt cedido desde Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

En su momento, Emilio Mancilla reprobó la actitud de Clerveaux. “Yo puedo hablar de mi etapa y creo que no se acopló bien. No lo vi entendiendo el mensaje de trabajar desde el primer día ni preocupado de entrar en esa dinámica de demostrar que él tenía que jugar. No me llenó lo que vi en los entrenamientos”, aseguró sin rodeos el estratego.

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