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Fútbol chileno

De Primera B a Segunda División: Manley Clerveaux no vuelve a Colo Colo y ya es oficial su nuevo club

El delantero aún pertenece a los albos, pero no fue considerado por Fernando Ortiz. Seguirá en el sur del país, pero en una categoría menor.

Por Nelson Martinez

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Neyman sigue su aventura por el sur en el fútbol chileno.
© Photosport.Neyman sigue su aventura por el sur en el fútbol chileno.

Manley Clerveaux ha vivido de todo este año en el fútbol chileno. El joven delantero nacido en Colo Colo partió a préstamo a inicio de año, tras no ser considerado por Fernando Ortiz y poco duró en la Primera B.

Luego de llegar prometiendo ser goleador en Deportes Puerto Montt, perdió terreno y el nuevo DT de los delfines pidió su salida. Es ahí donde se habló de un eventual regreso a Macul, lo que finalmente no sucedió.

Es que en el Cacique no lo tienen contemplado de vuelta y Neyman, como es apodado, tuvo que buscar club. Por eso bajó una categoría más y ya fue oficializado en la Segunda División Profesional.

“Con todo a la liguilla”: así presentan a Clerveaux

Manley Clerveaux ya es nuevo jugador de Provincial Osorno, elenco de la tercera categoría del fútbol chileno. El delantero nacido en Colo Colo seguirá su aventura en el sur del país, buscando ascender a la Primera B.

“Bienvenido a Osorno. Clerveaux se suma como nuestro primer refuerzo para enfrentar con todo la liguilla de Ascenso de la Segunda División. El extremo derecho de 20 años, viene de jugar el primer semestre en Deportes Puerto Montt y llega a Los Toros a préstamo desde su club, Colo-Colo”, avisó el club.

El delantero nacido en Haití hizo tres goles en los delfines, en su paso por la Primera B. Ahora encarará la liguilla del ascenso en Segunda División, donde solo sube un equipo.

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Provincial Osorno jugará dicha opción junto a seis clubes más: Brujas de Salamanca, Concón National, Santiago City, Colchagua, Deportes Linares y el ganador entre General Velásquez y Trasandino. Este último duelo fue reciemente suspendido por el temporal anunciado este fin de semana.

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