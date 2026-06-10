El DT de Deportes Puerto Montt, Emilio Mancilla, abordó la salida de Manley Clerveaux y explicó los factores que llevaron al término anticipado de su etapa en el club.

Deportes Puerto Montt sorprendió este miércoles al confirmar la salida del delantero Manley Clerveaux, quien regresará a Colo Colo tras finalizar su paso por el conjunto albiverde.

El atacante llegó al club como una de las apuestas más llamativas de la Segunda División, con la misión de sumar experiencia y continuidad. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el equipo y, con el paso de las fechas, fue perdiendo protagonismo, registrando cada vez menos minutos en cancha.

Los motivos de la salida de Clerveaux de Puerto Montt

En conversación con Puntero Izquierdo, el nuevo DT de la escuadra, Emilio Mancilla, se refirió a la salida del delantero. “Creo que no se acopló bien, yo puedo hablar de la etapa mía, fue claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma y a él no lo vi entendiendo el mensaje”.

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“No era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar”, explicó al medio el DT.

Añadiendo que no estaba conforme con su rendimiento. “Uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos, no me llenó lo que vi de él, en los entrenamientos y en el partido con San Felipe, yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos y la manejaron todos”.

“Nosotros necesitamos con urgencia un grupo unido, donde todos tenían que luchar por el objetivo y por lo que se había trabajado en la semana, pienso que no estaba claro él con eso”.

En síntesis: