El Cacique trabaja con todo para volver al triunfo y terminar lo más arriba posible en la Liga de Primera. Fernando Ortiz aún debe recuperar a dos jugadores.

Colo Colo da vuelta la página de lo que fue su adiós a la Copa de la Liga para enfocarse en finalizar el semestre lo mejor posible. Por delante está el cierre de la primera rueda del torneo, donde enfrentará a Cobresal con novedades en su formación.

El Eterno Campeón entrenó en el Estadio Monumental este miércoles y comenzó a definir lo que será su oncena para seguir escapándose en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Ahí sorprendió con un jugador, aunque hay una explicación: tiene a dos ausentes.

Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez aún no regresan de la gira con la selección chilena, por lo que llegarán con lo justo a pelear por la titularidad. Esto, considerando que tendrán a unos de sus pilares de baja.

Colo Colo tiene un duda en su formación para enfrentar a Cobresal

Colo Colo va armando su formación para enfrentar a Cobresal en el cierre de la primera rueda del torneo. El Cacique prepara una oncena que, según reveló el periodista Cristian Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, tiene una duda.

Cristian Riquelme entrena como titular en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

Gabriel Maureira ya está de vuelta después de haber brillado con la selección chilena Sub 20 y se asegura la portería. El gran perjudicado es Eduardo Villanueva, quien jugó contra Huachipato pero no logró convencer.

En la defensa, Joaquín Sosa comienza a cumplir sus fechas de castigo por los incidentes en el clásico ante Universidad Católica. Esto lleva al ingreso de Erick Wiemberg, quien se suma a la línea de tres con Jonathan Villagra y Arturo Vidal.

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En el mediocampo está la gran sorpresa con Cristian Riquelme por la banda izquierda ante la ausencia de Diego Ulloa, quien se sumará sobre la hora a pelear el puesto. Jeyson Rojas, Tomás Alarcón y Álvaro Madrid completan esa zona.

Finalmente, en el ataque parecen por fin haber encontrado a su tridente. Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán son los elegidos por Fernando Ortiz para buscar los goles del triunfo.

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Colo Colo se prepara para enfrentar a Cobresal este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas con la siguiente formación: Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Cristian Riquelme en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Colo Colo