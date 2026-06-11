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Fútbol chileno

O’Higgins anuncia despido y querella criminal tras escándalo: “Grave invasión a la privacidad del camarín”

En hecho que está siendo investigado, el equipo anunció la salida del funcionario acusado, persona que llevarán ante la justicia.

Por Nelson Martinez

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Grave acusación en la interna del club celeste.
© O'Higgins.Grave acusación en la interna del club celeste.

O’Higgins de Rancagua vive un duro momento a nivel institucional, en especial sus fuerzas básicas en el Monasterio Celeste. El club salió al paso de las especulaciones sobre un caso que afectó al camarín de una de sus series menores y contó las medidas al respecto.

En un comunicado de prensa, el elenco celeste explicó que “hemos interpuesto una querella criminal ante la detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín de nuestra serie Sub 20″.

“El hecho, que activó inmediatamente el protocolo del club, logró esclarecer que en este se encontraba involucrado una persona que pertenecía al personal de nuestra institución y dejó de pertenecer a O’Higgins”, dice parte del escrito.

O’Higgins protege a sus jugadores

Pese a la ola de rumores del caso que fue tildado de escándalo en redes sociales, en O’Higgins pusieron énfasis en el respeto de los jugadores afectados y sus familias. En extenso comunicado, el equipo dio algunos detalles de lo sucedido.


“En busca de siempre de salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos más que esto, con la sola excepción de las autoridades”, explicó el club.

Finalmente, y con mensaje dirigido a la familia celeste, en comunicado firmado por Matías Ahumada (dueño del club), el Capo de Provincia pidió por el respeto al círculo cercano de jugadores afectados por el hecho.

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“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias”, cerró el escrito.

El comunicado:

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