El jugador del PSG y la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, adelantó el debut en el Mundial contra La Verdeamarela... "Nos llaman los brasileños de África".

La selección de Marruecos debuta en el Mundial 2026 este sábado, por la primera fecha del Grupo C contra Brasil. En la previa del duelo, el defensa de los registros del Paris Saint-Germain y Los Leones Atlas, Achraf Hakimi, abordó el enfrentamiento ante La Verdeamarela y dos de sus figuras.

“¿Si prefiero jugar contra Neymar o sin Neymar? Me gusta jugar con los mejores, y Neymar es uno de los mejores. Prefiero jugar contra él. Sabemos que tal vez sea su última Copa, así que prefiero que esté en la cancha para jugar contra él porque lo conozco y, como dije, me gusta jugar contra los mejores”, dijo Hakimi.

Sobre la misma manifestó que “sabemos de la calidad de Vinícius. Ya he jugado varias veces contra él. Para defender contra él hay que hacerlo en equipo. Es un jugador espectacular“.

Sin embargo, el español-marroquí confía ciegamente en su selección: “todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes“.

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Hakimi: Brasil y Marruecos parejo

De hecho, el ex Real Madrid explicó que “jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado. Hemos entrenado y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado”.

Marruecos volverá a enfrentar a Brasil.

Eso sí se toma el encuentro con calma y descarta que Marruecos sea favorito ante el irregular rendimiento de esta selección brasileña.

“En un torneo importante como el Mundial no existen los favoritos. Será 50-50. Brasil tiene calidad y nosotros también. Los detalles marcarán la diferencia”, sentenció Achraf Hakimi.

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Brasil y Marruecos juegan este sábado 13 de junio, desde las 18:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Resumen:

-Achraf Hakimi liderará a Marruecos ante Brasil en el Grupo C del Mundial 2026.

-Neymar y Vinícius jugarán contra la selección marroquí en la primera fecha del torneo.

-MetLife Stadium será sede del encuentro programado para este sábado 13 de junio.