García Plaza tiene claro el camarín que quiere para el Sevilla 2026-27: jugadores con liderazgo, luchadores y de su confianza; un vestuario unido. Alexis Sánchez le viene perfecto.

El Sevilla trabaja sin pausas de cara a la próxima temporada y ya hay cimientos claros. Finalmente Sergio Ramos no logró adquirir el club y sobre la misma se le comunicó a Luis García Plaza que seguirá siendo el entrenador para el curso venidero.

Mientras, Alexis Sánchez termina contrato, con su futuro incierto. Sin embargo, en las últimas semanas se ha abierto la posibilidad que el chileno renueve su vínculo, diluyendo el anhelo de Universidad de Chile.

El club podría extenderle el vínculo si mantiene o baja sus pretensiones económicas. Además, García Plaza no ve con malos ojos su continuidad.

Alexis fue importante en la parte final para evadir el descenso, además de su experiencia y capacidad como líder positivo dentro del camarín. Es eso lo que busca el DT del Sevilla, además de justamente involucrarse más de lo común en la conformación del próximo plantel, lo que puede favorecer al chileno.

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García Plaza busca líderes luchadores y de confianza: ¿Alexis Sánchez?

Estadio Deportivo informa en Sevilla que “García Plaza ha renunciado prácticamente a sus vacaciones y ha dado un paso al frente en la confección del plantel con una participación muy activa en la toma de decisiones junto al responsable principal, el flamante nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro”.

DT del Sevilla quiere un vestuario unido para la próxima temporada: Alexis le calza.

Agregan que “García Plaza ha asumido galones en la planificación y trabaja codo con codo con el alto ejecutivo sevillano, yendo más allá de la habitual competencia de los entrenadores de señalar las posiciones más necesitadas y proponer perfiles”.

“Plaza, con la luz verde del club y de José Ignacio Navarro, se ha involucrado mucho en la construcción del equipo y también ha puesto nombres sobre la mesa para poder contar con un vestuario que se ajuste plenamente a sus necesidades, con futbolistas de confianza. (…) Plaza busca líderes, hombres de su cuerda“, complementan.

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El mismo medio sentencia que “su intención es construir un bloque aguerrido y un vestuario unido. Para ello necesita rodearse de futbolistas de ese perfil, lo que ha entendido desde el primer momento José Ignacio Navarro, que mañana será presentado como nuevo director deportivo”. Ahí puede calzar Alexis Sánchez.

Resumen:

-Luis García Plaza seguirá siendo el entrenador del Sevilla para la próxima temporada.

-Alexis Sánchez termina contrato, pero podría renovar si baja sus pretensiones económicas.

-José Ignacio Navarro será presentado mañana como el nuevo director deportivo del Sevilla.