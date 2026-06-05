Alexis está en Chile. Mientras, en Sevilla surgen nuevas claves que acercan su continuidad en el Sevilla y, por ende, lo alejan de la U.

Alexis Sánchez llegó a Chile con su familia, de vacaciones tras la finalización de la temporada española. El tocopillano arriba a casa en medio del interés de Universidad de Chile por ficharlo y una sorpresiva posibilidad de renovar en el Sevilla.

Alexis termina contrato y por muchos pasajes de la temporada fue criticado en Sevilla, pero con poquito el chileno fue trascendental para evitar el descenso. Y esos pocos minutos y papel secundario es el que le alcanza para ser considerado por el DT de los blanquirrojos.

Cabe recordar que en el Sevilla se abren a renovar el contrato de Alexis, siempre y cuando el chileno no pida incrementar su salario y acepte que su rol seguirá siendo secundario.

A esto se suma, según informa Diario de Sevilla, que “al entrenador Luis García Plaza no le disgusta la idea de poder seguir contando la próxima temporada con el chileno, ya que el técnico madrileño fue quien le sacó su mejor versión en el tramo final liguero, siendo consciente de primera mano de que el veterano futbolista, ya con 37 años, no está físicamente para ser titular, pero sí para aportar desde el banquillo, dar minutos de calidad y sumar veteranía sobre el terreno de juego”.

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Alexis tiene el OK del DT del Sevilla y aún no se despide

“La temporada de Alexis Sánchez ha ido de menos a más, teniendo una importancia clave por los goles que marcó, ya que varios de ellos tuvieron un gran valor. El chileno terminó el curso disputando 30 partidos, en los que marcó cuatro goles y dio dos asistencias”, agregan.

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Complementan que “especialmente destacado fue su gol decisivo que dio la victoria a los de Nervión ante la Real Sociedad, así como la asistencia a Akor Adams ante el Espanyol, en un tanto que culminó una remontada en el Sánchez-Pizjuán y que supuso un paso importante hacia la permanencia”.

Pero no sólo se suma el pulgar arriba del DT: el mismo medio destaca otra clave para considerar que Alexis Sánchez no se moverá del Sevilla…

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“Alexis Sánchez no se ha despedido del Sevilla en redes sociales, aunque sí lo ha hecho de su compañero Azpilicueta tras anunciar su retirada. Por lo tanto, su ausencia de mensaje de despedida hace pensar que deja la puerta abierta a su futuro en Nervión y, aunque aún no está confirmada su continuidad, desde el club se empieza a ver como una posibilidad real o una solución ante los problemas económicos que atraviesa la entidad”, sentencian.

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Resumen:

-Alexis Sánchez: Jugó 30 partidos con Sevilla, anotando cuatro goles y dando dos asistencias.

-Universidad de Chile: Existe interés del club nacional por fichar al delantero tocopillano.

-Luis García Plaza: El entrenador del Sevilla avala renovar el contrato del futbolista de 37 años.