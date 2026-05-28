A espera de la compraventa del club, que se ha dilatado más de lo esperado, el Sevilla está de manos atadas en el mercado, mientras el futuro de Alexis se mantiene en ascuas.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo logró salvarse del descenso, más allá de perder en la fecha final por 1-0 contra el Celta de Vigo. En medio de un proceso de venta, el cuadro albirrojo ya tiene problemas de cara a la próxima temporada, con AS10 entre las dudas.

Mientras Suazo tiene contrato hasta 2028 con el Sevilla, Alexis finaliza su vínculo y su futuro es un misterio. Si bien hay voces que piden su continuidad, lo más probable es que el delantero deje el club, que de hecho no tiene mucho margen para renovaciones.

Tal como detalla el Diario de Sevilla, “a la espera de que se resuelva o no la compraventa del club el tema deportivo está parado y hay ocho jugadores que acaban contrato, y hay que valorar su continuidad o cómo reemplazarlos“.

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El tiempo apremia a Sevilla y debe vender: ¿renueva a Alexis?

Incluso, el entrenador Luis García Plaza reclamó que más allá de quien compre el club, “mientras más tiempo pase es peor para el Sevilla. (…) Por desgracia ahora es un club que tendrá que vender”.

¿Qué pasará con Alexis Sánchez? No hay claridad ni con el Sevilla.

Y ahí entra el tema Alexis Sánchez, en duda por su futuro. “La entidad debe firmar a dos porteros, ya que se Nyland y Vlachodimos, que estaba cedido, acaban su vinculación con el club. A préstamo también estaban Mendy, que por momentos sostuvo el centro del campo, sobre todo al inicio del campeonato, y Maupay”, expone Diario de Sevilla.

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El mismo medio sentencia que además “finalizan su contrato dos centrales como Azpilicueta, Gudelj, Januzaj, que liberará un sueldo importante, y Alexis Sánchez“.

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Cabe recordar que los rumores de mercado tienen a Alexis en la órbita del Inter de Porto Alegre, la MLS, el fútbol argentino y Universidad de Chile. Incluso, desde el mismo Chuncho, el equipo del cual es hincha el tocopillano, ya le avisaron que tiene las puertas totalmente abiertas.

Resumen:

-El Sevilla mantuvo la categoría pese a caer 1-0 ante el Celta de Vigo.

-Alexis Sánchez finaliza su contrato y su futuro es incierto para la próxima temporada.

-El lateral Gabriel Suazo tiene contrato vigente con el club español hasta el 2028.