El chileno tecleó emotivo mensaje para despedir a un multicampeón europeo, quien se retira tras 12 títulos y más de 800 partidos.

Alexis Sánchez finalizó su temporada en La Liga de España, donde en el final pudo sumar más minutos. Es ahí donde un popular compañero del Sevilla anunció su retiro tras 20 años como futbolista.

El aludido es César Azpilicueta, defensa y carrilero por la derecha que ganó un total de 12 trofeos en Europa. Pese a ser eternos rivales con el Niño Maravilla en en duelos del Chelsea ante el Arsenal, en España compartieron una gran amistad.

Acostumbrado a pocas palabras, el chileno se extendió esta vez en emotivo mensaje para el ahora ex jugador español. Recordando sus pugnas y también el lazo en Sevilla, Alexis despidió a Azpilicueta.

Alexis despide a su eterno rival en España

Posteando múltiples fotos juntos tanto de rivales como compañeros, Alexis Sánchez despidió a César Azpilicueta. El multicampeón español colgó los botines en Sevilla tras más de 800 partidos como profesional.

“Azpilicueta, solo me queda decir que como rival eras muy pesado conmigo, pero compartiendo un camarín y defendiendo al Sevilla, agradezco el compañerismo que tuviste con el resto y el profesionalismo día a día“, inició su mensaje.

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Pero como el chileno se explayó esta vez, apuntó al español destacando “tu larga carrera en la élite. No la tiene cualquiera, más hoy que el fútbol ha cambiado mucho”.

“Ahora te toca disfrutar la familia y todo lo que tengas por delante. Un abrazo grande de tu compañero de charlas y de entrenamientos juntos … Abrazo”, cerró Alexis.

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Azplicueta ganó un total deMás de 12 títulos, entre los que destacan la Champions League 2020-21, dos Europa League, un Mundial de Clubes 2021 y dos Premier League.