Sin la selección chilena en el torneo, Pablo Milad lidera la presencia nacional en el estadio Azteca, además de Juan Lara como árbitro.

Se acabó la espera porque esta jornada comienza el Mundial 2026, la fiesta del fútbol que tendrá la mirada de todo el planeta en Canadá, Estados Unidos y México.

Por lo mismo, la atención estará puesta en el estadio Azteca, donde se desarrollará la primera de las ceremonias inaugurales en un espectacular show artístico y musical liderado por Shakira.

Pese a que la selección chilena no clasificó, el país tendrá representantes oficiales en la Ciudad de México, porque tienen asientos reservados dentro del reducto que dará el vamos al Mundial: Pablo Milad y Jorge Yunge.

Para aquellos que buscan optimizar su experiencia desde el día uno, el código promocional es la puerta de entrada a estadísticas avanzadas del Mundial.

Pablo Milad vivirá su último Mundial como presidente de la ANFP. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

ver también El árbitro chileno que fue confirmado para el duelo inaugural del Mundial 2026

Juan Lara en el partido que abre el torneo

El partido entre la selección de México y la selección de Sudáfrica marcará el inicio del Mundial 2026 en el estadio Azteca, donde habrá un chileno como protagonista: Juan Lara.

El árbitro nacional será parte del AVAR en el encuentro inaugural, que comenzará tras un espectacular show que tendrá el toque latino y mexicano que le ha puesto color al Mundial.

Con Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, entre otros, subirán la temperatura en la Copa del Mundo, que ha estado marcado en la previa con las polémicas en Estados Unidos.

Juan Lara estará en el AVAR del primer partido del Mundial 2026. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también Atención hinchas chilenos: La forma más barata de ver TODO el Mundial 2026 a solo 5 mil pesos

Pablo Milad presente en su último Mundial

Fue el diario La Tercera quienes entregaron detalles de la delegación oficial de Chile en la inauguración del Mundial 2026, con el presidente de la ANFP Pablo Milad presente.

“La Roja no estará entre los animadores de la principal fiesta del balompié, pero el fútbol chileno también tendrá presencia en la significativa ceremonia: Pablo Milad y Jorge Yunge, presidente y secretario general de la Federación de Fútbol de Chile, la entidad afiliada a la FIFA, figuran entre quienes tienen reservado un asiento en el emblemático reducto mexicano”, explican.

En ese sentido, aseguran que “Las máximas autoridades del fútbol chileno tienen previsto reunirse con los principales referentes de la actividad, partiendo por Gianni Infantino, el presidente de la entidad radicada en Zúrich, con quien Milad se ha esforzado por cultivar una relación cercana”.